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        "Adalet Yönetimi ve İhtisas Mahkemeleri Uluslararası Eğitim Programı" Antalya'da başladı

        Türkiye Adalet Akademisi tarafından Antalya'da düzenlenen "Adalet Yönetimi ve İhtisas Mahkemeleri Uluslararası Eğitim Programı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 14:19 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:19
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        "Adalet Yönetimi ve İhtisas Mahkemeleri Uluslararası Eğitim Programı" Antalya'da başladı
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        Türkiye Adalet Akademisi tarafından Antalya'da düzenlenen "Adalet Yönetimi ve İhtisas Mahkemeleri Uluslararası Eğitim Programı" başladı.

        Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) desteğiyle Adalet Bakanlığı Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen programın açılışına, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Azerbaycan Adalet Akademisi Rektör Yardımcısı Elçin Halefov, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ile Azerbaycanlı hakim ve savcı adayları katıldı.

        Adalet Akademisi Başkanı Özdemir, açılış konuşmasında, programın amacının iki devlet arasındaki kardeşliği pekiştirerek hukuk alanında da işbirliği yapmak olduğunu söyledi.

        Bu programların gelecek yıllarda artarak devam edeceğini belirten Özdemir, "Bir hafta sürecek programda hem adalet yönetimine dair Türkiye'nin yeni uygulamalarını sizlerle paylaşacağız hem de ihtisas mahkemelerinde ortaya konulan tecrübeleri aktaracağız. Umarım program verimli geçer. Yakın bir işbirliği içinde çalıştığımız Azerbaycan ekibine çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Rektör Yardımcısı Halefov da iki ülke arasındaki ticari ve siyasi ilişkilerin giderek arttığına dikkati çekerek, bu programlar sayesinde hukuk alanındaki işbirliğinin de güçlendiğini kaydetti.

        Cumhuriyet Başsavcısı Koç ise Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kadim dostluğa değinerek, "Bu tarz uluslararası eğitim protokolleriyle yargı mensuplarına yönelik düzenlenen eğitimler sayesinde bilgi ve becerilerin ülkelerimizdeki adalet hizmetine sağladığı katkı büyük önem arz etmektedir. Yargı hizmetleri alanındaki bu programlarla iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenerek devam etmesi en büyük temennimizdir." diye konuştu.

        Hukuk alanında 13 farklı konuda sunumların gerçekleştirileceği program, 2 Aralık'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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