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        Dereden 352 bin ton kumu izinsiz alıp satan vergi rekortmeni, 8,5 milyon lira cezayı da ödemedi

        ANTALYA'nınGazipaşa ilçesinde hem vergi rekortmeni hem de güreş ağası olan kırma, eleme ve yıkama tesisi sahibi A.R.Y.'nin, Bıçkıcı Deresi'nden 352 bin 172 ton kum ve çakılı izinsiz alıp, işleyerek sattığı tespit edildi. Buna karşın kendisine kesilen 8,5 milyon liraya yakın cezayı da yıllardır ödemeyen A.R.Y. hakkında hazırlanan rapor, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:20
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        Dereden 352 bin ton kumu izinsiz alıp satan vergi rekortmeni, 8,5 milyon lira cezayı da ödemedi
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        ANTALYA'nınGazipaşa ilçesinde hem vergi rekortmeni hem de güreş ağası olan kırma, eleme ve yıkama tesisi sahibi A.R.Y.'nin, Bıçkıcı Deresi'nden 352 bin 172 ton kum ve çakılı izinsiz alıp, işleyerek sattığı tespit edildi. Buna karşın kendisine kesilen 8,5 milyon liraya yakın cezayı da yıllardır ödemeyen A.R.Y. hakkında hazırlanan rapor, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.

        Turizm kenti Antalya'nın en doğu ilçesi Gazipaşa, doğal güzellikleri ve son yıllarda özellikle tropikal meyvelerin yetiştirilmesi ile dikkati çekiyor. Örtüaltı üretimin de yaygın şekilde yapıldığı ilçede, denizi besleyen akarsular da bulunuyor. Tarımsal sulama için de kullanılan Bıçkıcı Deresi'nden 2015 yılından bu yana izinsiz alıp işlediği kum ve çakılı satan kırma, eleme ve yıkama tesisi sahibi A.R.Y. hakkında Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na ve Antalya Valiliği'ne çok sayıda şikayet geldi. 2015- 2022 yılları arasında şikayete konu olayı defalarca gerçekleştirdiği belirlenen A.R.Y.'ye 16 kez idari para cezası verildi. Toplamda 8 milyon 265 bin 826 lira 35 kuruşluk cezayı ödemeyen A.R.Y., eylemlerini gerçekleştirmeye devam etti. Bıçkıcı Deresinden 2022-2023 yılları arasında doğaya zarar verecek şekilde eylemlerde bulunması ve yine şikayetlere konu olmasından dolayı jandarma ve ilgili ilçe müdürlüklerince toplamda 143 bin 612 lira 30 kuruşluk 34 para cezası daha verildi.

        HEM GÜREŞ AĞASI HEM VERGİ REKORTMENİ

        İlçede kırma, yıkama ve eleme tesisi de bulunan A.R.Y., 2012 ve 2014 yılları kurumlar vergisi kategorisinde ilçe rekortmeni oldu. İlçede birçok kamu kurum ve kuruluşuna yaptığı bağışları da olan A.R.Y., yağlı güreşlere de özel ilgi duyuyor. Her yıl Gazipaşa, Alanya gibi yakın ilçelerdeki yağlı güreşleri takip eden A.R.Y., Gazipaşa'da nisan ayında gerçekleştirilen 1'inci Gazipaşa Yağlı Güreşleri'ne 2 milyon TL vererek güreş ağası oldu. 2015 yılında da güreş ağası olan A.R.Y.'nin Bıçkıcı Deresi'ne verdiği zarar ise Antalya Valiliği Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü'nün raporuyla ortaya kondu.

        'DOĞAL YAPIYI BOZDU, SAHİL KUMUNUN OLUŞUMUNU ENGELLEDİ'

        Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ve Gazipaşa Kaymakamlığı'na gönderilen raporda, şu ifadeler yer aldı:

        "Dere yatağının doğal yapısı bozulmuş, iri boyutlu malzemenin düzensiz şekilde alınması sonucu, mil boyutunda malzeme yüzeye verilmiştir. Devletin hükmü ve tasarrufu altındaki derelerden maden sınıfında yer alan kum, çakıl malzeme alınarak kamu malına zarar verildiği tespit edilmiş olup dere yatağının doğal yapısının tamamen bozulduğu, doğal yatak talveg (bir vadinin en alçak noktalarını, bir akarsu yatağının en derin yerlerini birleştiren sanal çizgi) kotlarının değiştirildiği, kıyı erozyonlarına sebebiyet verildiği tespit edilmiştir."

        Raporda ayrıca yapılan eylemden dolayı tarımsal faaliyetlerin olumsuz yönde etkilendiği de vurgulanarak, "Bilinçsizce ve izinsizce alınan dere kumunun denizdeki sahil kumlarının oluşumunu engellediği anlaşılmıştır" denildi. Raporda, A.R.Y.'nin farklı tarihlerde izinsiz ve kaçak yollarla Bıçkıcı Deresi'nden toplamda 352 bin 172 ton kum ve çakıl aldığı, buna karşılık verilen yaklaşık 8,5 milyon liralık para cezasını da ödemediği yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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