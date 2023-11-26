Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Antalya'da sona erdi

        Antalya'da düzenlenen 2023 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 14:02 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Antalya'da sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da düzenlenen 2023 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

        Türkiye Okçuluk Federasyonunun organizasyonunda Antalya Spor Salonu'nda 22 Kasım'da başlayan şampiyonaya, 125 kulüp ve 601 sporcu katıldı.

        Büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren takım ve sporcular şöyle:

        - Klasik Yay

        Erkekler:

        1- Ulaş Berkim Tümer (İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor)

        2- Yunus Emre İspir (Samsun Okçuluk Spor Kulübü)

        3- Efe Gürkan Maraş (İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor)

        Kadınlar:

        1- Gizem Özkan (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

        2- Yasemin Ecem Anagöz (Göztepe Spor Kulübü)

        3- Assiya Yılmazer (Aksaray Okçuluk Spor Kulübü)

        Erkek Takım:

        1- Oğuzhan Küçük, Efe Gürkan Maraş, Ulaş Berkim Tümer (İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor)

        2- Halil Kaan Aşık, Vedat Erbay, Mesut Sapmaz (Vedat Erbay Spor Akademi Derneği)

        3- İbrahim Ethem Gülaçar, Muhammed Bilal Güneri, Deniz Yıldırım (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor)

        Kadın Takım:

        1- Aslı Er, Duru Uluçay, Kübra Yalçın (Vedat Erbay Spor Akademi Derneği)

        2- Yasemin Doğan, Gizem Özkan, Rümeysa Uysal (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

        3- Rabia Nilsu Eryılmaz, Beril Su Koç, Zeynep Tuana Küllü (Demka Okçuluk Spor Kulübü)

        21 Yaş Altı Erkekler:

        1- Ayaz Kocagöz (Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü)

        2- Kutay Tek (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)

        3- Gürol Bayraktar (Sakarya Cim-Ok Spor Kulübü)

        21 Yaş Altı Kadınlar:

        1- Sıla Özdemir (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor)

        2- Alçin Duru Akboğa (Vedat Erbay Spor Akademi Derneği)

        3- Naz Kabakoz (Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor)

        21 Yaş Altı Erkek Takım:

        1- Efe Arslan, Mustafa Karakaya, Ayaz Kocagöz (Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü)

        2- Resul Talha Göveç, Kutay Tek, Kamil Türkmen (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)

        3- Mehmet Efe Çevik, Hüseyin Kakaşcı, Bekir Satılmış (Angora Okçuluk Spor Kulübü)

        21 Yaş Altı Kadın Takım:

        1- Gökçe Ersoy, Şuheda Güneri, Sıla Özdemir (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor)

        2- Alçin Duru Akboğa, Elif Başkurt, Tuğçe Kılınç (Vedat Erbay Spor Akademi Derneği)

        3- Fatma Nur Güngör, Emine Esin Hartuç, Kübra Oğuzoğlu (Isparta Bölge Spor)

        - Makaralı Yay

        Erkekler:

        1- Batuhan Akçaoğlu (Şenok Okçuluk Spor Kulübü)

        2- Şahin Su (Demka Okçuluk Spor Kulübü)

        3- Emircan Haney (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor)

        Kadınlar:

        1- Şeyma Karakuş (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)

        2- Nilüfer Erenoğlu (Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü)

        3- Derya İpek Okyar (Kaya Okçuluk Spor Kulübü Derneği)

        Erkek Takım:

        1- Mustafa Dinçel, Seyit Hasarpa, Egemen Uslu (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)

        2- Berat Emin Er, Furkan Oruç, Miraç Ünlü (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

        3- Batuhan Akçaoğlu, Mustafa Veysel Ekinci, Yılmaz Kutluhan (Şenok Okçuluk Spor Kulübü)

        Kadın Takım:

        1- Gülçin Balık, Songül Lök, Meltem Yaka (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor)

        2- Tubanur Aktemur, Emine Rabia Oğuz, Ayşe Bera Süzer (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

        3- Rana Duyulmuş, Elena Kolbanova, Ada Sönmez (Marmara Okçuluk Spor Kulübü)

        21 Yaş Altı Erkekler:

        1- Kemal Özkan (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

        2- Kubilay Özdemir (Samsun Okçuluk Spor Kulübü)

        3- Yağız Sezgin (Şenok Okçuluk Spor Kulübü)

        21 Yaş Altı Kadınlar:

        1- Hazal Burun (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor)

        2- Helin Satıcı (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl)

        3- Begüm Yuva (Vedat Erbay Spor Akademi Derneği)

        21 Yaş Altı Erkek Takım:

        1- Halit Ömer Dağ, Kemal Özkan, Kerem Özkan (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

        2- Gökay Altıntaş, Noyan Çerçi, Eren Kırca (Gelibolu Yarımada Spor Kulübü)

        3- Abdullah Aslım, Kerem Çelik, Kubilay Özdemir (Samsun Okçuluk Spor Kulübü)

        21 Yaş Altı Kadın Takım:

        1- Ayşenur Fenerci, Efdal Hatice Köse, Şevval Yankaç (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

        2- Maram Yaser Ahmed Abdo Noaman, Şeyma Gülbin Özen, İrem Şanel (Vira Okçuluk Spor Kulübü)

        3- Hazal Burun, Ecesu Demircan, Ceyda Kömür (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor)

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        İsmail Kartal kararını verdi!
        İsmail Kartal kararını verdi!
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        "Karabasan gibi çöktüler"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına; tekneler battı, ağaçlar devrildi (4)
        Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına; tekneler battı, ağaçlar devrildi (4)
        13. Antalya Kitap Fuarı ilgi görüyor
        13. Antalya Kitap Fuarı ilgi görüyor
        Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına; tekneler battı, ağaçlar devrildi (3)
        Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına; tekneler battı, ağaçlar devrildi (3)
        Kaza sonrası kalp masajı yapılan sürücü, hastanede hayatını kaybetti
        Kaza sonrası kalp masajı yapılan sürücü, hastanede hayatını kaybetti
        Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına; tekneler battı, ağaçlar devrildi (2)
        Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına; tekneler battı, ağaçlar devrildi (2)
        Antalya'da dev dalgalar hayatı olumsuz etkiliyor
        Antalya'da dev dalgalar hayatı olumsuz etkiliyor