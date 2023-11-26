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        Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına; tekneler battı, ağaçlar devrildi (5)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:15
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        Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına; tekneler battı, ağaçlar devrildi (5)
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        DENİZSUYU100 METRE İÇERİ GİRDİ

        Antalya'da etkili olan rüzgar, Serik ilçesinde denizın yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgelere kadar taşmasına neden oldu. Boğazkent Mahallesi'nde turizm tesisleri ve yazlıkların bulunduğu sahile çok yakın noktada rüzgar dev dalgalar oluşturdu. Dalgalarla birlikte deniz suyu yaklaşık 100 metre içeri girdi. Bölgedeki evlerin bahçeleri ve yollar sular altında kaldı. Bölgede rüzgarın etkisini sürdürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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