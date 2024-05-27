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        Haberler Ekonomi Emlak Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri! - Emlak Haberleri

        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!

        Bir ürünün fiyatı artmadan gramajının düşmesi yani shrinkflasyon konut sektörüne de sıçradı… Yapı ruhsatı verilen dairelerin ortalama büyüklüğü bir önceki yılın aynı dönemine göre 109 m2'den 103 m2'ye düşerken, ortalama büyüklük İzmir'de 86,2, İstanbul'da 98 m2 oldu. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 27.05.2024 - 14:58 Güncelleme: 27.05.2024 - 14:58
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        Konutta 'Shrinkflasyon' devri!
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        Enflasyondan, hayat pahalılığından başka bir şey konuşamıyoruz nerdeyse. Markette, mağazada, lokantada dün gördüğümüz fiyatlar bi bakıyoruz bugün artmış, etiketler değişmiş. Tabi bir de her gün etiket değiştirmemek, zam yapmamak için uygulanan bir yöntem var ki o da fiyatı sabit tutup ürünün gramajını küçültmek, porsiyonu azaltmak. Bunun adı da ‘shrinkflasyon’

        Yani şöyle söyleyeyim, marketten aldığınız krakerin küçüldüğünü hissediyorsanız ya da her zaman gittiğiniz lokantada fiyat aynı kalmasına rağmen porsiyonda 6 köfte yerine 4 köfte gelmeye başladıysa işte shrinkflasyonla karşı karşıyasınız demektir. İşte çarşıda, pazarda karşılaştığımız shrinkflasyon artık konut sektörüne de sıçradı… İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, bu durumu verilerle şöyle açıklıyor:

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        * 2024'ün ilk çeyreğinde Belediyeler tarafından 28 bin 662 bina ve 178 bin 598 daire için yapı ruhsatı düzenlendi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,9, daire sayısı yüzde 35,5 arttı.

        * İstanbul'da 3 bin 742 bina ve 40 bin 58 daire için yapı ruhsatı verildi. Yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 3 bin 788, daire sayısı ise 34 bin 454 oldu.

        * Yapı ruhsatı verilen daire sayısı artsa da yapı ruhsatı verilen dairelerin ortalama büyüklüğü azalıyor. Türkiye'de yapı ruhsatı verilen dairelerin ortalama büyüklüğü bir önceki yılın aynı dönemine göre 109 m2'den 103 m2'ye düşerken, ortalama büyüklük İzmir'de 86,2, İstanbul'da 98 m2 oldu.

        * Yapı ruhsatı alan konutların ortalama büyüklüğü açısından en düşük il 66,2 m2 ile Aksaray olurken, Aksaray'ı 75,6 m2 ile Şanlıurfa, 78,9 m2 ile Kilis, 80,3 m2 ile Muş ve 84,1 m2 ile Mersin takip etti.

        * Konutta yaşanan shrinkflasyona tek kişilik hanehalklarının artması, talep değişimi, inşaat maliyetleri ve genel enflasyon da etkili oldu.

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