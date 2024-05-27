Plastik kapakların içindeki bu tabaka öylesine değilmiş! İşte ne işe yaradığının cevabı!

Plastik kapakların içindeki ince tabakanın, sadece dekoratif bir unsur olmadığını biliyor muydunuz? Aslında bu tabaka, ürünün tazeliğini koruması ve sızdırmazlık sağlaması açısından kritik bir rol oynar. İşte, günlük hayatta sıkça karşılaştığımız plastik kapakların içindeki bu katmanın ne işe yaradığını açıklayan bilgiler!