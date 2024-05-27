Erzincan'ın İliç ilçesinde yeni bir toprak kayması yaşandı Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağı sahasında AFAD'ın kontrolünde boş alanda meydana gelen toprak kayması yaşandı. Olayda herhangi bir zayiat yaşanmadı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu sosyal medyadan konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Vali Aydoğdu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklaada "İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde alan bosaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir" ifadelerini kullandı

Ajanslar Giriş: 27.05.2024 - 18:26 Güncelleme: 27.05.2024 - 19:09 facebook

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