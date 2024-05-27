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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yer sarı gök kırmızı! Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu kutladı - Galatasaray Haberleri

        Yer sarı gök kırmızı! Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu kutladı

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci, toplamda 24'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Türkiye'nin dört bir yanındaki sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu coşkuyla kutladı. İşte o anlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 00:51 Güncelleme: 27.05.2024 - 00:51
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, üst üste 2'nci, toplamda 24. kez şampiyon oldu.

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        Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyka kutladı.

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        İşte o anlar...

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