Yer sarı gök kırmızı! Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu kutladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci, toplamda 24'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Türkiye'nin dört bir yanındaki sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu coşkuyla kutladı. İşte o anlar...
Giriş: 27.05.2024 - 00:51 Güncelleme: 27.05.2024 - 00:51
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, üst üste 2'nci, toplamda 24. kez şampiyon oldu.
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Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyka kutladı.
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İşte o anlar...
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