Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Karim Benzema ile görüştü! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Karim Benzema ile görüştü!

        Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları erkenden başladı! 2024-25 sezonunda şampiyonluk hasretine nokta koymayı isteyen Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun yerine Karim Benzema'yı renklerine bağlamak istiyor. Sarı-lacivertliler, Fransız yıldız ile geçen hafta içinde Yunanistan'da ilk teması kurdu!

        Giriş: 27.05.2024 - 15:54 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe kolları sıvamış durumda.

        2

        Sezonu 99 puanla rekor kırarak tamamlasa da ikinci tamamlayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olmayı hedefliyor.

        3

        Bu doğrultuda çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de Edin Dzeko'yla yolların ayrılması gündemde.

        4

        Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine Fenerbahçe, Dzeko'nun yerine Karim Benzema'yı kadrosuna katmayı düşünüyor.

        5

        Ahmet Selim Kul'un haberine göre sarı-lacivertlilerde 8-9 Haziran'da gerçekleşecek seçim bazı kararların alınmasını geciktirebiliyor.

        6

        Buna rağmen Edin Dzeko'yla yolların ayrılması bekleniyor.

        7

        Sarı-lacivertli kulübün yetkilileri, Yunanistan'ın Samos Adası'nda Karim Benzema ile ilk teması kurdu.

        8

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz hafta içinde Benzema ile bizzat bir görüşme gerçekleştirdi.

        9

        200 milyon Euro'luk yıllık ücret ile Suudi Arabistan ekibi El-İttihad'a transfer olan Benzema kulübünden ayrılmak istiyor.

        10

        Real Madrid formasını 14 yıl terleten Karim Benzema, beşer UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, dörder UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupası ile üç kez de Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.

        11

        Benzema'nın sezon başından beri mutsuz olduğu ve geçtiğimiz günlerde Madrid'e yaptığı ziyarette yakın çevresine ayrılık isteğini dile getirdiği iddia edilmişti.

        12

        Bu sezon Al Ittihad formasıyla 29 maça çıkan Benzema, 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaralıyı ölmeden tabuta koydular!
        Yaralıyı ölmeden tabuta koydular!
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Ünlülerden protesto
        Ünlülerden protesto
        Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis
        Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!