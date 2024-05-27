Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası! Diyette yapılmaması gerekenler nelerdir?

9-ÇOK SIK ARABA KULLANIMI

Arabaya servis yoğun bir günün ardından uygundur ve her zaman salata veya diğer sağlıklı seçenekleri sipariş edebilirsiniz. Ama bir kez oraya vardığınızda, o milkshake'e veya başka bir ikrama karşı koyabilir misiniz? Ve kendinize bir kez fast food yemenin kolaylığına izin verirseniz, bu bir alışkanlık haline gelebilir. Uzun vadeli bir araştırmaya göre, haftada ikiden fazla fast food yiyen insanlar, haftada bir kereden az yiyenlere göre 10 kilo daha fazla aldılar.