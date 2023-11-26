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        Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına; tekneler battı, ağaçlar devrildi (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:00
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        Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına; tekneler battı, ağaçlar devrildi (4)
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        GÜNEŞAÇTI,SAHİL DOLDU 

        Antalya'da öğle saatlerinde şiddetli yağış yerini güneşe bırakınca kentte yaşayanlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Rüzgar nedeniyle yer yer 3 metreyi aşan dalgaların olduğu sahile gelenlerin bazıları yürüyüş yaptı, bazıları da dev dalgalara aldırış etmeden kıyıya inerek fotoğraf çektirdi. Çocukları ile sahile inenlerin dalgalarda ıslanmamak için verdikleri mücadele ise dikkati çekti. 

        DEDEKTÖRLE ARAMA YAPTI

        Sağanak ve dev dalgalara rağmen Konyaaltı Sahili'nde bir kadın, elindeki dedektörle altın takı ya da değerli madeni eşyalar aradı. Sahile gelen bazılarının da kıyıya vuran odun parçalarını topladıkları görüldü.

        DÜDEN ŞELALESİ ÇAMUR AKTI

        Aşırı yağış ve ırmaktaki taşkınlar yüzünden Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce ziyarete kapatılan Lara bölgesindeki Düden Şelalesi ve aynı ismi taşıyan park yeniden açıldı. Düden Şelalesi, yağış yüzünden çok daha güçlü bir debiyle ve çamur renginde aktı. Şelalenin döküldüğü denizdeki bölüm ise çamur rengini aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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