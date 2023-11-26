Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 0-0

STAT:CorendonAirlines Park Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Turgut Doman, Samet Çiçek, Murat Temel

ANTALYASPOR: Helton Leite-Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak(Dk. 73 Naldo), Güray Vural(Dk. 45 Erdoğan Yeşilyurt), Erdal Rakip(Dk. 73 Kaluzinski), Saric, Jehezkel, Safuri(Dk. 61 Van de Streek), Larsson(Dk. 73 Assombalonga), Buksa.

RİZESPOR: Gökhan Akkan-Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu(Dk. 86 Anıl Yaşar), Halil İbrahim Pehlivan, Shelvey, Mithat Pala, Benhur Keser(Dk. 70 Gustavo), Olawoyin(Dk. 86 Alıkulov), Zeqiri(Dk. 80 Faye), Minchev.

SARI KARTLAR: Kaluzinski (Antalyaspor), Olawoyin, Shelvey, Mocsi, Emirhan Topçu, Mithat Pala (Ç. Rizespor)

Antalyaspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı.

13'üncü dakikada Safuri'den topu alan Emirhan Topçu'nun ceza alanı içerisinde verdiği pasta meşin yuvarlağı önüne alan Olawoyin'in penaltı noktasından sert vuruşu kaleci Helton'un müdahalesiyle üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

30'uncu dakikada Larsson'un ceza sahası dışından pasında Buksa'nın altı pas sol çaprazında sol ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Gökhan Akkan yatarak tokatladı.

32'nci dakikada Antalyaspor'un sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Safuri'nin penaltı noktasına yaptığı ortaya iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşu kalenin dibinden auta çıktı.

33'üncü dakikada orta alandan topu alan Safuri'nin ceza alanı dışından yaptığı vuruş kalecinin kucağında kaldı.

39'uncu dakikada Larsson'un pasında yine sol çaprazda topla buluşan Buksa'nın sol ayağıyla sert vuruşunu Rizespor kalecisi güçlükle kurtardı.

45+1'inci dakikada orta sahada Safuri'nin hatalı pasında topu önünde bulan Zeqiri'nin hızla girdiği ceza alanı içerisinden sert şutunu kaleci Helton Leite kurtardı.

58'inci dakikada kazanılan korner vuruşunda Zeqiri'nin ceza alanı altı pas arka direğe ortasına Olawoyin'in sert vuruşunu Antalyaspor kalecisi Helton müthiş bir refleksle kornere gönderdi.

59'uncu dakikada Rizespor ceza alanı içerisinde savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Erdoğan Yeşilyurt'un sağ ayakla yaptığı vuruşu kaleci kornere çeldi.

60'ıncı dakikada kazanılan korner vuruşunu savunma uzaklaştırırken, Antalyasporlu oyuncular içeriye doğru topu havalandırdı. Buksa'nın kafayla alt pasa doğru gönderdiği meşin yuvarlağı önünde bulan Veysel Sarı'nın vuruşunu kaleci bir kez daha kornere gönderdi.

63'üncü dakikada Çaykur Rizespor'da sağ kanattan Eray Korkmaz'ın ceza alanı içerisine yaptığı ortaya kaleci Helton boşa çıkarken topu önünde bulan Mocsi'nin vuruşu üstten auta çıktı.

88'inci dakikada Bünyamin Balcı'nın uzun pasında penaltı noktasında topu kontrol eden Jehezkel'in vuruşu kalenin dibinden auta çıktı.

90+4'üncü dakikada sağ kanattan Jehezkel'in rabona ortasına iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

90+5'inci dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında Buksa'nın ceza alanı penaltı noktasında göğsüyle kontrol ettikten sonra sol ayağıyla vuruşunu kaleci Gökhan kornere gönderdi.

Mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Antalya - ADEM AKALAN

2023-11-26 18:02:19