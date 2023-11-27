Türkiye son 20 yılın en kuvvetli fırtınalarının içinden çıkıyor, tüm denizlerimizde şiddetli rüzgarın etkisiyle olağanüstü durumlar geçiriyoruz. Karadeniz’de gemileri zorlayan bu koşullar Sinop-Kastamonu açıklarında salı günü sabahı iyileşiyor, yarın rüzgar Karadeniz’de hissedilir biçimde zayıflayacak.

Türkiye’nin üstünden geçen derin alçak basıncın şaşırtan etkilerini yaşayan kıyı Ege’de sular neredeyse 300 metre içeri girdi, deniz İzmir kordonlarında karaya çıktı. Bu durum rüzgarın aynı (batı ve güneybatı) yönlerden fırtına halinde uzun saatler boyu esmesiyle, bahsedilen alçak basıncın adeta bir vakum etkisi ile altındaki alışkanı hareketlendirmesiyle oluştu.

Yüzey suyu süpürülerek kıyıları yutmaya çalıştı ve maalesef bu durum kıyılarımızda gelecekte daha sık başımıza gelebilir. Durumu tarif etmeye çalışırken baktığımız veriler, son 20 yılda bu kuvvette bir fırtınanın (ve 970 mb’a düşen basıncın) olmadığını gösteriyor. Gelecek 20 yıl içinde kıyılarımızda bu güçte hava olaylarının başlattığı afetlere daha hazırlıklı olmamız gerekebilir.

İstanbul’da buz gibi hava, yarından itibaren ısınmaya başlıyor. Çarşamba günü Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’da lodos yönlü fırtına geri dönecek, bu kez gücü zayıflamış halini yaşayacağız. Güneyden gelecek bu hafta ortası fırtınası peşinde yağmurların da oluşmasını sağlayacak.