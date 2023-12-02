Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        42 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, tavan arasında yakalandı

        ANTALYA´dahakkında 31 ayrı suçtan 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan G.K. isimli kadın gizlendiği tavan arasında jandarma tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 10:08 Güncelleme: 02.12.2023 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        42 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, tavan arasında yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA´dahakkında 31 ayrı suçtan 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan G.K. isimli kadın gizlendiği tavan arasında jandarma tarafından yakalandı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatları doğrultusunda jandarma ekipleri, Döşemealtı ilçesinde hakkında 31 ayrı suçtan 42 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranma kaydı bulunan G.K. isimli kadını yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, adli makamlardan aldıkları izinle G.K.´nin evinde arama yaptı. Aramada G.K., tavan ile çatı arasında bulunan izolasyon malzemesinin altında gizlenirken yakalandı. G.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kemer, 195 milletten 4,2 milyon turist ağırladı
        Kemer, 195 milletten 4,2 milyon turist ağırladı
        Roza Aytmatova'dan Antalya'da ağabeyinin adını taşıyan kütüphaneye ziyaret
        Roza Aytmatova'dan Antalya'da ağabeyinin adını taşıyan kütüphaneye ziyaret
        23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'ne doğru
        23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'ne doğru
        3 arkadaşıyla bankta otururken yıkılan istinat duvarının altında kalan Mihr...
        3 arkadaşıyla bankta otururken yıkılan istinat duvarının altında kalan Mihr...
        Antalya'da hafriyat altında kalan kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü
        Antalya'da hafriyat altında kalan kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü
        CHP Lideri Özel: İYİ Parti'nin alacağı kararı bekliyoruz (4)
        CHP Lideri Özel: İYİ Parti'nin alacağı kararı bekliyoruz (4)