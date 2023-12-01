23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'ne doğru Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin her geçen yıl daha da büyüdüğünü belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin her geçen yıl daha da büyüdüğünü belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin 23'üncüsü 9-22 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Etkinlik, bir kez daha klasik müzik, caz ve flamenkoda Türkiye ve dünyadan birçok yıldızını Antalya'da müzikseverlerle buluşturacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentin kültür ve sanatın da başkenti olması yolunda önemli etkinlikleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Uluslararası Piyano Festivali’nin bu anlamda büyük bir güç olduğunu dile getiren Böcek, "Festivaller toplumu sanatla birleştiren en önemli etkinlikler. Antalya'mız kültür ve sanat şehri, festivaller şehri. En önemli sosyal etkinliklerden olan festivaller, mutlaka siyaset üstü tutulmalı. Uluslararası Piyano Festivalimiz, her geçen yıl çıtayı bir öncekinden daha yükseğe çıkararak büyüyor. Bu yıl da tüm dünyanın gözü bu önemli sanat etkinliğimizde olacak." ifadelerini kullandı.

Böcek, kentte yaşayanları piyano festivaline davet etti.

- Festival programı

Festivalin açılış konserinde besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu, Selda Bağcan solistliğinde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde 9 Aralık'ta Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde sahne alacak.

Besteci, piyanist ve yazar Anjelika Akbar'ın, yeni müzik albümü "Ahenk 432"nin gala konseri de 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında 11 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Müzik grubu Queenz of Piano 13 Aralık'ta, piyanist Dorantes, "Sur Sinfonico" projesiyle 15-16 Aralık'ta festival kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Candan Erçetin de festival kapsamında Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirecek.

Müzisyen Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner, Duo Blanc&Noir, "Imagine" konseri ile 17 Aralık'ta, piyanist Havasi 19 Aralık'ta festivale katılacak.

Genç yetenek Can Saraç 20 Aralık, müzik grubu Igudesman&Joo 21 Aralık'ta dinleyiciyle bir araya gelecek.

Şehir etkinlikleriyle de halkla buluşacak olan festivalin kapanışında Gülsin Onay, Erkin Onay'ın da konuk olacağı konserle 22 Aralık'ta sahne alacak.