Park halindeki otomobil yangında küle döndü

ANTALYA'nınMuratpaşa ilçesinde park halindeki otomobil, elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi 1357 sokak üzerinde bulunan park halindeki M.B.'ye ait 07 BTH 600 plakalı otomobilde meydana geldi. Otomobilin yandığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü. Elektrik aksamından kaynaklı çıkan yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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