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        Park halindeki otomobil yangında küle döndü

        ANTALYA'nınMuratpaşa ilçesinde park halindeki otomobil, elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 20:28 Güncelleme: 01.12.2023 - 20:30
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        Park halindeki otomobil yangında küle döndü
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        ANTALYA'nınMuratpaşa ilçesinde park halindeki otomobil, elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi 1357 sokak üzerinde bulunan park halindeki M.B.'ye ait 07 BTH 600 plakalı otomobilde meydana geldi. Otomobilin yandığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü. Elektrik aksamından kaynaklı çıkan yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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