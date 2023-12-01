Antalya'da çöken istinat duvarı altında kalan çocuk öldü

Antalya'nın Finike ilçesinde çöken istinat duvarının altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Gökbük Mahallesi'nde istinat duvarının çöktüğü ihbarını alan jandarma ve sağlık ekipleri adrese gitti.

Göçük altında kalan ve ağır yaralan Mihriban Kaftanlı (6) ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Mihriban ile göçük sırasında olay yerinde bulunan ve yaralanan Serkan Can Burul (6), Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuklardan Mihriban Kaftanlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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