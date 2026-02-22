Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Giriş: 22.02.2026 - 11:10
        Altındağ Mahallesi Güllük Caddesi'nde iş yeri olarak kullanılan bir apartman dairesine gelen Y.N.K. ile Y.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.N.K, Y.Ö.'ye silahla ateş açtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Y.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Y.Ö'nün cesedi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Polis ekipleri, kentte eğlence merkezi işlettiği öğrenilen şüpheli Y.N.K.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

