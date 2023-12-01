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        Roza Aytmatova'dan Antalya'da ağabeyinin adını taşıyan kütüphaneye ziyaret

        Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kız kardeşi Roza Aytmatova, Antalya'da ağabeyinin adını taşıyan kütüphaneyi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 22:25 Güncelleme: 01.12.2023 - 22:34
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        Roza Aytmatova'dan Antalya'da ağabeyinin adını taşıyan kütüphaneye ziyaret
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        Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kız kardeşi Roza Aytmatova, Antalya'da ağabeyinin adını taşıyan kütüphaneyi ziyaret etti.

        Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ünlü yazarın kız kardeşi Aytmatova, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Timurlan Azhymaliev ile Antalya'nın Güzeloba Mahallesi'ndeki kütüphaneye ziyarette bulundu.

        Kırgızistan Kültür Günleri kapsamında Antalya'da bulunan Aytmatova, kütüphanedeki anı defterini de imzaladı.

        Doğumunun 95'inci yıl dönümünde Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov'un adını taşıyan kütüphanede 5 bin kitap yer alıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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