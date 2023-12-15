Otomobilin çarptığı motosikletli öldü

ANTALYA'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Osman Alp Kavak (19), hayatını kaybetti. Kavak'ın sürücü belgesinin daimi iptal edildiği belirtildi.

Kaza, gece saatlerinde Kepez ilçesi Emek Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Düden Kavşağı istikametine seyir halinde olan Yusuf Y.'nin kullandığı 07 BCV 296 plakalı otomobil, aynı yöne giden Osman Alp Kavak yönetimindeki 07 MGP 74 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil karşı şeride geçerken, motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kavak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, sürücü Yusuf K. ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kavak'ın sürücü belgesinin daimi iptal edildiği, kask kullanmamak, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan kaydı olduğu belirtildi.

Öte yandan kaza sonrası bazı vatandaşların olay yerinde tartışması ve kazayı izlerken seyir halinde olan bir başka sürücünün kaza yapması, cep telefonu kamerasına yansıdı.