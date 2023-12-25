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        'Korsan taşımacılık' gerekçesiyle yol kesen 2 taksiciye gözaltı

        ANTALYA'da, otel müşterilerini havalimanına götüren minibüsü 'korsan taşımacılık' yaptığı gerekçesiyle durdurup evrakını kontrol etmek isteyen 2 taksici, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 22:09 Güncelleme: 25.12.2023 - 22:10
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        'Korsan taşımacılık' gerekçesiyle yol kesen 2 taksiciye gözaltı
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        ANTALYA'da, otel müşterilerini havalimanına götüren minibüsü 'korsan taşımacılık' yaptığı gerekçesiyle durdurup evrakını kontrol etmek isteyen 2 taksici, gözaltına alındı.

        Bir turizm acentesine bağlı çalışan E.K., otelden aldığı müşterileri minibüsüyle havalimanına götürürken, taksileriyle aracın önünü kesen Y.E.G. (24) ile Ş.Ç. (26), korsan taşımacılık yaptığı iddiasıyla araç sürücüsünün evrakını kontrol etmek istedi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen trafik ekipleri, E.K.'nın yolcu taşıma belgesinin olduğunu, acenteye bağlı müşterilerini taşıdığını ve herhangi bir olumsuz durumunun bulunmadığını belirledi. E.K., 2 taksi şoföründen şikayetçi oldu.

        Haklarında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'iş ve çalışma hürriyetinin ihlali' suçundan işlem başlatılan taksiciler Y.E.G. ve Ş.Ç., gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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