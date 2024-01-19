Bakan Uraloğlu: 2023 yılında hava sahamızdan 15 saniyede bir uçak geçti ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin hava sahasından 2023 yılında 15 saniyede bir uçak geçtiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, "Birkaç yıl önce insanımız havalimanlarını Yeşilçam filmlerinde görürdü. Yeşilköy Havalimanı'nı kullanan sosyete ile özdeşleşmiş havacılık kültürümüz vardı. Anadolu'nun ücra köşelerinde dahi iniş kalkış yapılabilen havaalanları her kesimden vatandaşın kullandığı bir ulaşım aracı haline geldi" dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin hava sahasından 2023 yılında 15 saniyede bir uçak geçtiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, "Birkaç yıl önce insanımız havalimanlarını Yeşilçam filmlerinde görürdü. Yeşilköy Havalimanı'nı kullanan sosyete ile özdeşleşmiş havacılık kültürümüz vardı. Anadolu'nun ücra köşelerinde dahi iniş kalkış yapılabilen havaalanları her kesimden vatandaşın kullandığı bir ulaşım aracı haline geldi" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek bölgesindeki bir otelde gerçekleştirilen Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Zirvesi 2024'e katıldı. Bakan Uraloğlu, ulaştırma ve altyapıyla ilgili yatırımları anlattı. THY'yi dünyanın herhangi bir yerinde görünce kendisini evinde hissettiğini belirten Uraloğlu, "Kendimi en rahat hissettiğim yerlerden biri karayolları misafirhaneleri, bir de THY koltuğudur. Kimin emeği varsa ki en başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hepinize teşekkür ederim" dedi.

Havacılık ve uzay konusunda ciddi aşama kaydedildiğini ifade eden Uraloğlu, "Türk astronotumuzu uzaya gönderdik. Uzayda bilimsel çalışmalarımıza öncülük edecek. Dualarımız Alper Gezeravcı komutanımızla olacaktır. Bakanlık olarak da bizler başka bir heyecanı yaşıyoruz. Türksat 6A uydusuyla ilgili çalışmalarımız var. Uzaya fırlatmayı düşünüyoruz bu yıl içinde. İlk defa yerli ve milli olarak üretilen uydumuzu uzaya fırlatmış olacağız. Uzayda haberleşme uydusu olan ve üreten 10 ülkeden biri olacağız" diye konuştu.

'HAVALİMANLARINI FİLMLERDE GÖRÜRLERDİ'

Bakan Uraloğlu, 2003 yılından bu yana hava ulaşımında ve havalimanı inşasında kaydedilen ilerleyişi de anlattı. Uraloğlu, "Birkaç yıl önce insanımız havalimanlarını Yeşilçam filmlerinde görürdü. Yeşilköy Havalimanı'nı kullanan sosyete ile özdeşleşmiş havacılık kültürümüz vardı. 1998 yılında ilk defa uçağa bindim. Memleketim olan Trabzon'da uçağa bindiğimde uçaktaki birçoğunu tanıyordum. Belli sayıda insan uçağa biniyordu. Filmlerde özlenen sahnelerden bütün halkımızın bu heyecan yaşadığı günlere gelmiş olduk. Anadolu'nun ücra köşelerinde dahi iniş kalkış yapılabilen havaalanları her kesimden vatandaşın kullandığı bir ulaşım aracı haline geldi" dedi.

'67 ÜLKENİN ODAĞINDA BULUNUYORUZ'

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, hava yolunun her geçen gün daha çok tercih edilir hale geldiğini söyledi. Türkiye'nin kıtaların orta noktasında kilit konumunda olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Güzel ülkemiz 4 saatlik uçuşla 1,4 milyar insanın yaşadığı 8,6 trilyon dolarlık ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin odağında bulunuyoruz. Havacılık anlamında Türkiye'yi transit merkezi haline getirmenin tam da zamanı" diye konuştu.

'HER 15 SANİYEDE BİR UÇAK'

Hava ulaşım faaliyetlerinin batıdan doğuya kaydığını anlatan Bakan Uraloğlu, "2022 yılından itibaren yürütülen faaliyetlerle dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri olduk. İç hat yolcu taşımacılığını rekabete açmamız milat oldu. 26'dan 57'ye çıkan havalimanı sayımızla 130 ülkede 343 noktaya yükselttik uçuş noktamızı. 2023 yılında hava sahamızda her 15 saniyede bir uçak geçmektedir" dedi.

Tüm hava ulaştırma işletme sayısının 232 olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "2002 yılında 489 olan hava aracı sayımız 1856'ya yükseldi. 162 olan havayolu işletmesi uçak sayımız yüzde 312 artış ile 668'e, koltuk kapasitemiz yüzde 372 artışla 27 bin 599'dan 130 bin 196'ya, kargo kapasitemiz ise yüzde 730 artış ile 302 bin 737 kilogramdan 2 milyon 513 bin 875 kilograma ulaşmıştır" dedi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "2004 yılında 65 uçağımız varmış ve 10 milyon yolcu taşımışız. Bugün 83 milyon yolcu taşımışız. 813 uçağa ulaşmayı hedefliyoruz. 2023'te 56 milyar dolar kazanç sağladık, 2033'te 144 milyar dolar gelir hedefliyoruz" diye konuştu.