Antalya'daki müze ve ören yerleri 2023'te 3 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı ZEHRA TEKECİ - Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'daki müze ve ören yerleri 2023'te 3 milyon 269 bin ziyaretçi ağırladı.

ZEHRA TEKECİ - Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'daki müze ve ören yerleri 2023'te 3 milyon 269 bin ziyaretçi ağırladı.

Her yıl milyonlarca turisti konuk eden Antalya, doğal güzellikleri ve lüks tesislerinin yanı sıra kültürel mirasıyla ön plana çıkıyor.

Geçmişte çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan kent, tarihe ışık tutan onlarca antik kenti ve müzeleriyle tarih meraklılarından yoğun ilgi görüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, AA muhabirine, tüm zamanların turist rekorunun kırıldığı 2023'te Antalya'da güzel bir yıl geçirdiklerini, rakamların oldukça mutlu ettiğini söyledi.

Antalya'nın dünyanın en önemi turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirten Zoroğlu, "Turizmle ilgili amaçlarımızın en başında Antalya'da sezonu 12 aya yaymak var. Bunu spor ve kültür turizmiyle, gastronomiyle yapmak istiyoruz. Kültürel miras çalışmalarımız da bunun önemli ayaklarından birisi." dedi.

Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla 4 ana projeyle birlikte 20 kaza alanında çalışmalara hız verdiklerini hatırlatan Zoroğlu, Bakanlığın desteğiyle özellikle Side, Alanya ve Kemer'deki antik kentlerde yoğun çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Zoroğlu, deniz-güneş-kum turizminin yanı sıra insanların kültür turizmine yönelmesini hedeflediklerini vurgulayarak, "Çünkü Antalya mevsimsel olarak otelden çıkıp dolaşabileceğiniz, hem kültürel hem de doğal miraslar anlamında zengin bir şehir." diye konuştu.

- "Kültür Yolu Festivali etkili oldu"

Candemir Zoroğlu, ören yerlerinde yüzlerce arkeoloğun katılımıyla yoğun kazı, koruma, onarım ve restorasyon çalışmaları yürütüldüğünü dile getirdi.

Antalya'da 6 müze ve kazı çalışmaları devam eden 20 antik kent bulunduğunu aktaran Zoroğlu, "2023'te müze ve ören yerlerimizin ziyaretçi sayıları da bizi mutlu etti. Müze ve ören yerlerimizi 3 milyon 269 bin kişi ziyaret etti. 182 bin ziyaretçiyle Antalya Müzesi en çok ziyaret edilen müze oldu. İkinci sırada 154 bin ziyaretçiyle Antalya Atatürk Evi geliyor. Hemen ardında da 131 bin ziyaretçiyle Mevlevihane Müzesi yer alıyor." bilgisini verdi.

Zoroğlu, kent merkezindeki müzelerin ziyaretçi sayılarıyla ön plana çıkmasında Antalya Kültür Yolu Festivali'nin oldukça etkili olduğuna dikkati çekti.

- "Ziyaretçi sayısını artırmayı planlıyoruz"

Ören yerleri ve elde edilen gelir sayısına ilişkin de bilgi veren Zoroğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yıl en çok ziyaret edilen ören yeri 338 bin kişiyle Patara Antik Kenti oldu. İkinci sırada 318 bin ziyaretçiyle Faselis Antik Kenti, üçüncü sırada ise 316 bin ziyaretçiyle Olimpos Antik Kenti yer aldı. Geleceğe Miras Projesi kapsamında yaptığımız çalışmalarla bu yıl antik kentlerimizin ziyaretçi sayısını artırmayı planlıyoruz."

Zoroğlu, bu yıl 2-10 Kasım'da gerçekleştirecekleri Kültür Yolu Festivali'nde ören yerlerini de olabildiğince etkinlik amaçlı kullanacaklarını bildirdi.

Elde edilen gelire de değinen Zoroğlu, "Bu yıl Antalya'daki müze ve ören yerleri ziyaretçilerinden Bakanlığımız 125 milyon 706 bin lira gelir elde etti. Bu geliri, ören yerlerimizin kazı, restorasyon ve onarım çalışmalarında kullanacağız." dedi.

Zoroğlu, 2023'te toplamda kazı ve araştırmalar için Antalya'ya 196 milyon liranın üzerinde ödenek ayrıldığını, 2024'te bu ödeneğin artacağını sözlerine ekledi.