Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        IKF Korfbol Şampiyonlar Ligi Satellite Finalleri, Antalya'da başladı

        Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) tarafından düzenlenen Korfbol Şampiyonlar Ligi Satellite Finalleri, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 20:45 Güncelleme: 18.01.2024 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        IKF Korfbol Şampiyonlar Ligi Satellite Finalleri, Antalya'da başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) tarafından düzenlenen Korfbol Şampiyonlar Ligi Satellite Finalleri, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

        Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun destekleriyle Kemer'de Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi Yıldız Teknik Üniversitesi KT ve Kocaeli Üniversitesi SC KT temsil ediyor.

        Almanya'dan Schweriner KC ve Portekiz'den CCCD Carnaxide kulüplerinin de yer aldığı organizasyon, 20 Ocak Cumartesi günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Uzay yolculuğu için yeni açıklama
        Uzay yolculuğu için yeni açıklama
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        “Houston, görev tamam mı?”
        “Houston, görev tamam mı?”
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var

        Benzer Haberler

        AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü:
        AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü:
        Antalya'da fiyat etiketi denetimi yapıldı
        Antalya'da fiyat etiketi denetimi yapıldı
        Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde hortum oluştu
        Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde hortum oluştu
        Serik'te üniversite öğrencilerine memleketlerine gidip gelmeleri için yol y...
        Serik'te üniversite öğrencilerine memleketlerine gidip gelmeleri için yol y...
        Kemer'de 2024 yılı toplantı yeri ve yürüyüş güzergahı belirlendi
        Kemer'de 2024 yılı toplantı yeri ve yürüyüş güzergahı belirlendi
        25 yıllık eşini `aldattığı için öldürdüm´ dedi, kızı yalanladı (2)
        25 yıllık eşini `aldattığı için öldürdüm´ dedi, kızı yalanladı (2)