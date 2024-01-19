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        (ÖZEL) Antalyaspor Başkanı Boztepe: Ligde 3 ve 4'üncülüğü zorlayacağız

        ANTALYASPOR Başkanı Sinan Boztepe, ligdeki ilk 2 sıradaki takımın makası açtığını, kendilerinin de 3'üncülük ve 4'üncülüğü zorlayacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 10:50 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:55
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        (ÖZEL) Antalyaspor Başkanı Boztepe: Ligde 3 ve 4'üncülüğü zorlayacağız
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        ANTALYASPOR Başkanı Sinan Boztepe, ligdeki ilk 2 sıradaki takımın makası açtığını, kendilerinin de 3'üncülük ve 4'üncülüğü zorlayacaklarını söyledi.

        Süper Lig'de başarılı bir periyot geçiren ve Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda Pendikspor'u yenerek üst tura çıkan Antalyaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekipte tek hedef Konya deplasmanından 3 puanla dönmek. 

        "KONYA DEPLASMANINDAN 3 PUANLA DÖNECEĞİZ"

        Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'a karşı iyi bir oyun ortaya koyduklarını, kupada da tur atladıklarını belirten Başkan Boztepe, "Trabzonspor'a karşı çok güzel bir oyun oynadık. Hani bazen spor şanssızlığı veya da top istemedi mi olmuyor. Gerçekten de çok değerli bir oyundu. Hatta Trabzon'un oyuncusu Benkovic'in kalecisinin üstünden o kurtarışı yapması, milyonda bir diyebileceğimiz şanstı. Topun her bir şekilde çarpması kaleyi bulabilirdi ama çıktı, direkten dönen toplarımız var. Güzel bir oyundu, umutlandırıcı bir durumdu bizim için. Aynı tırmanışı aynı başarıyı Allah nasip ederse Konya deplasmanında da gerçekleştirip, oradan 3 puanla döneceğiz" dedi.

        "3 BÖLGEYE TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

        Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Boztepe, "2 bölgeye transfer yapmayı düşünüyorduk ama özellikle Jehezkel'in gitmesinden sonra sağ kanatta da değerlendirmelerimiz başladı. Hızlı aksiyon göstereceğiz. Transfer yasağının zaten kaldırılması gerekiyor ki transfer yapabilirsiniz. Daha önceden gelen, sonuçlanan bazı mahkeme kararları da bu zamana denk geldi. Transfer yasağı kaldırılacak, zaten orada problem yok. Başarı kattıktan sonra yerli yabancı kısıtlamamız yok, yerli olmasını isteriz tabi ki" diye konuştu.

        "LİGDE 3 VE 4'ÜNCÜLÜĞÜ ZORLAYACAĞIZ"

        Daha önce ligdeki 3'üncü takımın kendi gözünde şampiyon olduğunu söylediğini kaydeden Başkan Boztepe, "Ligdeki 1 ve 2'nci sıradaki takım arayı fazlasıyla açtı. Daha önce ligde 3'üncü sıradaki takımın benim için şampiyon olacağını söylemiştim. Hala da bu iddiam geçerli. İlk 2 sıradaki takımlar makası açtı gitti. Kesinlikle 3'üncü sıradaki takım bana göre şampiyon olmuş olacak. Biz 3-4'ü zorlayacağız. İddiamız devam ediyor" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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