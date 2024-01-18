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        Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde hortum oluştu

        Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında hortum oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 16:30 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:35
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde hortum oluştu
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        Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında hortum oluştu.

        İlçeye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası yakınlarında hortum meydana geldi.

        Herhangi zarara neden olmayan hortum, etkisini kısa sürede yitirdi.

        Kentin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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