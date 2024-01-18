Antalya'da fiyat etiketi denetimi yapıldı Antalya'da belediye ekipleri lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin giriş kapısı ve masalarına fiyat listelerinin konulmasıyla ilgili denetim gerçekleştirdi.

Antalya'da belediye ekipleri lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin giriş kapısı ve masalarına fiyat listelerinin konulmasıyla ilgili denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, işletmeler, hizmetin özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre fiyat listesini iş yerine asmakla yükümlü hale getirilmesi üzerine "Fiyat Etiketi Yönetmeliği" kapsamında sorumluluk alanında bulunan işletmelere yönelik çalışma başlattı.

Zabıta ekipleri denetimlerde lokanta, restoran, pastane gibi işletmelerin giriş kapılarında ve masalarında fiyat listesinin görünür şekilde olup olmadığı inceledi.

Ekipler, müşterilerin kimseyle temas kurmadan fiyatları görebilmesini sağlayan uygulamaya uymayan veya uygunsuzluk tespit edilen işletmeler uyarılırken, asılan veya masaya bırakılan liste fiyatlarının kasa fiyatıyla uyuşup uyuşmadığı da kontrol etti.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü Zabıta Amiri Volkan Sönmez, Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Ocak itibarıyla lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koymasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Bu kapsamda sorumluluk alanlarında denetimlere aralıksız devam ettiklerini belirten Sönmez, "Esnafımızın fiyat listesini vatandaşlarımızın görebileceği şekilde kapı girişlerinde ve masalarda fiyat etiketlerini bulundurması gerekiyor. Esnafımızdan bunları ivedilikle tamamlamasını talep ettik." dedi. ​​​​​​​