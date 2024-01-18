Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da fiyat etiketi denetimi yapıldı

        Antalya'da belediye ekipleri lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin giriş kapısı ve masalarına fiyat listelerinin konulmasıyla ilgili denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 16:31 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da fiyat etiketi denetimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da belediye ekipleri lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin giriş kapısı ve masalarına fiyat listelerinin konulmasıyla ilgili denetim gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, işletmeler, hizmetin özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre fiyat listesini iş yerine asmakla yükümlü hale getirilmesi üzerine "Fiyat Etiketi Yönetmeliği" kapsamında sorumluluk alanında bulunan işletmelere yönelik çalışma başlattı.

        Zabıta ekipleri denetimlerde lokanta, restoran, pastane gibi işletmelerin giriş kapılarında ve masalarında fiyat listesinin görünür şekilde olup olmadığı inceledi.

        Ekipler, müşterilerin kimseyle temas kurmadan fiyatları görebilmesini sağlayan uygulamaya uymayan veya uygunsuzluk tespit edilen işletmeler uyarılırken, asılan veya masaya bırakılan liste fiyatlarının kasa fiyatıyla uyuşup uyuşmadığı da kontrol etti.

        Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü Zabıta Amiri Volkan Sönmez, Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Ocak itibarıyla lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koymasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

        Bu kapsamda sorumluluk alanlarında denetimlere aralıksız devam ettiklerini belirten Sönmez, "Esnafımızın fiyat listesini vatandaşlarımızın görebileceği şekilde kapı girişlerinde ve masalarda fiyat etiketlerini bulundurması gerekiyor. Esnafımızdan bunları ivedilikle tamamlamasını talep ettik." dedi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Bileziğini almak için boğazını kesmişti! Vahşetin cezası açıklandı!
        Bileziğini almak için boğazını kesmişti! Vahşetin cezası açıklandı!
        “Houston, görev tamam mı?”
        “Houston, görev tamam mı?”
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        Paçavra hastalığı uyarısı! Yatak döşek yatırıyor
        Paçavra hastalığı uyarısı! Yatak döşek yatırıyor
        Bahar 2 çocuk annesiydi! "Yanlışlıkla vurdum!"
        Bahar 2 çocuk annesiydi! "Yanlışlıkla vurdum!"
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var

        Benzer Haberler

        Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde hortum oluştu
        Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde hortum oluştu
        Serik'te üniversite öğrencilerine memleketlerine gidip gelmeleri için yol y...
        Serik'te üniversite öğrencilerine memleketlerine gidip gelmeleri için yol y...
        Kemer'de 2024 yılı toplantı yeri ve yürüyüş güzergahı belirlendi
        Kemer'de 2024 yılı toplantı yeri ve yürüyüş güzergahı belirlendi
        25 yıllık eşini `aldattığı için öldürdüm´ dedi, kızı yalanladı (2)
        25 yıllık eşini `aldattığı için öldürdüm´ dedi, kızı yalanladı (2)
        Antalya'da Uluslararası Sömestir Festivali düzenlenecek
        Antalya'da Uluslararası Sömestir Festivali düzenlenecek
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı