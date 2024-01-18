Kemer'de 2024 yılı toplantı yeri ve yürüyüş güzergahı belirlendi Kemer Kaymakamlığı tarafından 2024 yılı toplantı yeri ve gösteri yürüyüşü güzergahları belirlendi.

Kemer Kaymakamlığı tarafından 2024 yılı toplantı yeri ve gösteri yürüyüşü güzergahları belirlendi.

İlçede açık toplantı yeri olarak Ralli Alanı belirlenirken, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak Atatürk, Karayer ve Deniz caddelerini takiben Ralli Alanı’na kadar olan güzergah ise yürüyüş güzergahı olarak açıklandı.

Afiş ve ilanlar ise Kaymakamlık makamınca verilecek olurla, Belediye Başkanlığı tarafından belirlenecek cadde ve alanlardaki reklam panoları ile miting alanı içerisine asılabilecek.