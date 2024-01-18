Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Uluslararası Sömestir Festivali düzenlenecek

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) sömestir tatilinde çocukların keyifle vakit geçirebilmesi için festival düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:01 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Uluslararası Sömestir Festivali düzenlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) sömestir tatilinde çocukların keyifle vakit geçirebilmesi için festival düzenleyecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldız Kenter Sahnesi'nde yapılacak 1. Uluslararası Sömestir Festivali'nde yurt içi ve yurt dışından gelen tiyatro grupları, çocuklar için kukla ve çocuk oyunları sahneleyecek.

        AŞT, tarafından 20 Ocak-3 Şubat tarihlerinde saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seansta düzenlenecek festivalin biletleri, "www.ast.gov.tr" üzerinden 20 liraya alınabilecek.

        Festivale, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Adana, Denizli ve Bursa Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının yanı sıra Tarsus Şehir Tiyatrosu da katılacak.

        Bulgaristan'dan Varna Devlet Kukla Tiyatrosu, Rusya'dan Theatre Privet, Danimarka'dan Batıda Theatrenin de oyunlarıyla festivale renk katması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklanıyor
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklanıyor
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        “Houston, görev tamam mı?”
        “Houston, görev tamam mı?”
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Paçavra hastalığı uyarısı! Yatak döşek yatırıyor
        Paçavra hastalığı uyarısı! Yatak döşek yatırıyor
        Bahar 2 çocuk annesiydi! "Yanlışlıkla vurdum!"
        Bahar 2 çocuk annesiydi! "Yanlışlıkla vurdum!"
        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        'Bavul cinayeti' davasında karar
        'Bavul cinayeti' davasında karar
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var

        Benzer Haberler

        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Antalya'da günübirlik kiralanan evler denetlendi
        Antalya'da günübirlik kiralanan evler denetlendi
        Alanya'da sahilde çocuk cesedi bulundu
        Alanya'da sahilde çocuk cesedi bulundu
        25 yıllık eşini `aldattığı için öldürdüm´ dedi, kızı yalanladı
        25 yıllık eşini `aldattığı için öldürdüm´ dedi, kızı yalanladı
        Antalya'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanık hakim karşısında
        Antalya'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanık hakim karşısında
        Finike'de 2 otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı
        Finike'de 2 otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı