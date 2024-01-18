Antalya'da günübirlik kiralanan evler denetlendi

Antalya'da günübirlik kiralanan evlerin denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

47 ekiple 104 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 651 ev kontrol edildi.

Denetimlerde anlık veri göndermediği tespit edilen 10 işletmeye ve kayıt dışı kiralama yapan 1 kişiye cezai işlem uygulandı.

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