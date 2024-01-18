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        Antalya'da günübirlik kiralanan evler denetlendi

        Antalya'da günübirlik kiralanan evlerin denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:57 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:34
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        Antalya'da günübirlik kiralanan evler denetlendi
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        Antalya'da günübirlik kiralanan evlerin denetimi yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

        47 ekiple 104 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 651 ev kontrol edildi.

        Denetimlerde anlık veri göndermediği tespit edilen 10 işletmeye ve kayıt dışı kiralama yapan 1 kişiye cezai işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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