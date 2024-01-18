AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü: AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar kentin her karışını nakış nakış işleyecekleri bir dönem olacağını ifade etti.

AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar kentin her karışını nakış nakış işleyecekleri bir dönem olacağını ifade etti.

Ankara'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak açıklanan Tütüncü, yayımladığı mesajında, şehrin aydınlık yarınları ve yepyeni bir Antalya için kutlu bir yola çıktıklarını belirtti.

Tütüncü, 2009'da başlayan Kepez yolculuğunu üç dönem üst üste güven tazeleyerek sürdürdüklerini, görev yıllarının her gününü hep çok çalışarak geçirdiklerini kaydetti.

Aradan geçen 15 yılda eserlerle, hayata geçirdikleri projelerle, eşine ender rastlanır değişim ve dönüşüm serüveniyle, mümtaz bir belediyecilik pratiğini ortaya çıkarmış olmanın onurunu yaşadıklarını vurgulayan Tütüncü, şöyle devam etti:

"Yolun en başında önce şehrin potansiyeline inandık. En büyük gücümüz gönüllerdeki sevgilerdi. Kalpleri bir ideal etrafında birleştirdik. Sonra hep birlikte hedeflerimize yürüdük. Kazanan şehrimiz oldu. İşin özü şu, başarmaya niyetiniz varsa bir yol bulup imkanlar oluşturmak ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek mümkün. Kepez'in 15 yılına bakınca işte bunu görüyoruz. Şimdi bu azmi, bu gayreti 19 ilçemizle bütün Antalya'ya taşıyacağız. Bunu da yine hep birlikte başaracağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesinde yerini bulduğu şekliyle Antalya, şüphesiz ki dünyanın en güzel yeridir. İnsanlığın on binlerce yıllık yolculuğunda antik çağlardan bugüne nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış Antalya, tarihin akışı içinde bu kente tutkuyla bağlanmış nice hükümdar, kahraman, sanatkar ve düşünce insanının izlerini hala kalbinde taşımaktadır."

Bu zenginliği modern zamanların vizyonlarıyla dünya sahnesine çok daha güçlü bir şekilde taşıyacaklarını anlatan Tütüncü, "Bu hedefe doğru en büyük gücümüz, şehrin bütün bileşenleriyle hep birlikte el ele yol yürüyebilme motivasyonu olacaktır. Bunu da insanı merkeze alarak, sevginin ve saygının asaletiyle başaracağız." ifadesini kullandı.

- "Antalya'nın gelecek yolculuğuna hazırız"

Şehrin her noktasında, hayatın her alanına dair yaşanan sorunları iyi bildiklerini belirten Tütüncü, 15 yıllık belediyecilik tecrübesiyle bilimsel bilginin ışığında oluşturdukları yol haritalarıyla Antalya'nın gelecek yolculuğuna hazır olduklarını bildirdi.

Tütüncü, 31 Mart sonrası başlayacak yeni dönemin, Cumhuriyet'in yeni yüzyılında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesini zirveye taşımış, yeni nesil belediyecilik uygulamalarıyla takip edilen ve örnek alınan, dünyanın yıldızı parlayan şehirleri arasında yer almış bir Antalya hedefine doğru yol aldıkları müstesna bir dönem olacağını dile getirdi.

Kalpleri sevgiyle birleştirdiklerini, bütün şehir olarak hep birlikte çok çalışarak müşterek bir gelecek inşasına odaklandıklarını kaydeden Tütüncü, şu görüşleri paylaştı:

"Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar Antalya'mızın her karışını nakış nakış işlediğimiz bir dönem olacak. Ortak aklın rehberliğinde şehrin potansiyelini modern dünyanın takip ettiği vizyonlarla buluşturarak, bütün hemşehrilerimizin yerel yönetimlerden beklentilerine cevap verdiğimiz bir dönem olarak kayıtlara geçireceğiz. Gündelik işlerle kısır döngülerle yersiz telaşlarla vakit tüketmek yerine enerjimizi ufukların efendisi olacak bir Antalya için harcadığımız bir dönem olacak. Günün sonunda kazanan şehrimiz, insanımız olacak. Farklılıklarımızı bir ayrışma sebebi değil, aksine büyük bir zenginlik olarak kabul eden, inancı, dünya görüşü, yaşam tarzı ne olursa olsun herkesin hukukuna saygı duyan bir yönetim anlayışıyla umudumuzu, heyecanımızı ve yaşama sevincimizi büyüttüğümüz bir dönem olacak. Bunu hep birlikte başaracağız."

Toplumun bütün kesimlerinden gelen destek ve teveccühlerin büyük bir onur olduğu kadar ağır bir sorumluluk da yüklediğine dikkati çeken Tütüncü, dur durak bilmeden gece gündüz çok çalışacaklarını vurguladı.