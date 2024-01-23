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        Antalya'da sahillerde 'ceset' devriyesi

        ANTALYA'da sahillerde 6 günde 8 ceset bulunmasının ardından Serik'te polis ekipleri, kıyı bandında gece gündüz devriye görevine başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 12:54 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:55
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        Antalya'da sahillerde 'ceset' devriyesi
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        ANTALYA'da sahillerde 6 günde 8 ceset bulunmasının ardından Serik'te polis ekipleri, kıyı bandında gece gündüz devriye görevine başladı.

        Antalya'nın sahillerinde 6 günde 8 ceset bulunmasının ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye, Belek ve Boğazkent sahillerinde 24 saat esasına göre devriye görevine başladı. Polis, 3 mahallede 15 kilometre uzunluğundaki sahil şeridini belirli aralıklarla kontrol ediyor. 5 yıldızlı otellerin güvenlik görevlileri de tesislerin sahilini kontrol ediyor. Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise denizde çalışma yürütüyor. Kadriye Mahallesi Muhtarı Süleyman Çalışkan, Kadriye sahillerinde 3 ceset bulunduğunu anlattı. Polis ekiplerinin sahilde aralıksız devriye görevi yaptığına değinen Çalışkan, "Çok üzücü bir durum. İnsan olarak çok üzülüyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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