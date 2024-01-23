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        Serik'te 2023 yılında aile sağlık merkezlerinde 626 bin kişi muayene oldu

        Serik Kaymakamlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğünce geçen yıl yapılan işlemlere ait istatistik bilgileri paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 11:40 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:40
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        Serik'te 2023 yılında aile sağlık merkezlerinde 626 bin kişi muayene oldu
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        Serik Kaymakamlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğünce geçen yıl yapılan işlemlere ait istatistik bilgileri paylaştı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı içerisinde 626 bin 533 kişi aile sağlık merkezlerinde muayene edildi.

        Öte yandan 1382 1. sınıf öğrencisine işitme testi, 1883 kişiye serviks kanseri taraması 3 bin 558 kişiye kolorektal kanser taraması yapıldı. 5 bin 236 havuz suyu numunesi, 154 içme ve kullanma suyu numunesi, 416 deniz suyu numunesi alındı.

        İlçede bulunan işletmelerde 7 bin 306 tütün denetimi yapıldığı, 18 ihmal tespiti sonucunda 269 bin 336 lira cezai işlem uygulandı.

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