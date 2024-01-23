İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı

Fatih'te Özbekistanlı iki kadına evde bıçaklı saldırı! İstanbul'da çifte bir vahşet meydana geldi. Fatih'te bir apartman dairesinde yaşanan olayda iki kadın bıçaklandı. Yaralanan Özbekistan uyruklu kadınlardan biri hayatını kaybederken diğeri hastaneye kaldırıldı. Kayıplara karışan saldırganın yakalanması için de çalışma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.01.2024 - 10:43 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:53 facebook

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