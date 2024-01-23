Anne karnında aynı damarları paylaşan ikizler operasyonla sağlığına kavuştu

Antalya'da anne karnında aynı damarları paylaşan ikiz bebekler, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılan operasyonla hayata tutundu.

Sema Oğul'un hamileliğinin 23. haftasında yapılan kontrolde, kız bebeklerine ikizden ikize transfüzyon sendromu tanısı konuldu. Tek yumurta ikizlerinin anne karnında aynı damarları paylaştığı tespit edildi. Hamileliği sonlanma tehlikesi yaşayan Oğul, bunun üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesine başvurdu.

Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu ve Prof. Dr. Cem Sanhal tarafından kontrolleri yapılan bebeklere anne karnında Türkiye'de sadece birkaç merkezde yapılan fetoskopik lazer fotokoagülasyon işlemi yapıldı.

Operasyonun ardından bebeklerin gelişiminin normale döndüğü belirlendi.

Oğul, hamileliğin 36. haftasında "Alya" ve "Lina" adını verdikleri tek yumurta ikizlerini sağlıklı bir şekilde kucağına aldı.

Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu, sendromun tek yumurta ikizlerinin yüzde 15'inde görülen bir hastalık olduğunu söyledi.

İkizden ikize transfüzyon sendromunun iki bebek için de ağır sonuçlar oluşturabileceğine dikkati çeken Mendilcioğlu, "Anne karnında özel bir operasyon yaptık. Sonuçların bu şekilde olması aile için de bebek için de gayet iyi oldu. Tedavi edilmemeleri halinde bebekleri kaybedebilir ya da doğduklarında nörolojik sekeller olabilirdi." dedi.

Anne Sema Oğul, doktorların başarılı operasyonuyla bebekleri sağlıklı dünyaya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Baba Şahin Oğul da zor günler yaşadıklarını ancak doktorlar sayesinde bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.