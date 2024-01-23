Esenyurt'ta sokak sokak gezerek biri kadın 10 kişiyi bıçaklayarak yaralayan Abdullah Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırganın daha önce de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir doktorun odasına girerek kullanılamaz hale getirdiği ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre Esenyurt'da sokak sokak gezerek hiç tanımadığı kişileri bıçaklamaya başlayan Abdullah Ö., biri kadın 10 kişiyi bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüphelinin 20 Ocak Cumartesi günü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir doktorun odasına girerek kullanılmaz hale getirdikten sonra olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

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SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Abdullah Ö., Süleymaniye, Bağlarçeşme ve İnönü Mahalleleri başta olmak üzere Esenyurt'un farklı noktalarında kısa aralıklarla biri kadın 10 kişiyi bıçakla yaraladı. Bazı sokaklarda ise binaların camlarını taşladı. Saldırıda, Çiğdem K. Yusuf Aykut A. Mehmet Ü. Ayhan P. Harun A. Rojhat S. Murat A. Muhammed T. Efe Can U. Yaser E. olmak üzere toplam 10 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rojhat S. ile Murat A.'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırıların ardından şüphelinin yakalanması için yapılan çalışmalarda, Abdullah Ö. polis ekipleri tarafından İnönü Mahallesi, 330. Sokak'ta yakalayarak gözaltına alındı. Saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.