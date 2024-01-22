Antalya'da sahilde bulunan cesedin kimliği tespit edildi

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan cesedin 4 Ocak'ta kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan baba Osman Elmas, Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kızı Merve Şevval Elmas'a 4 Ocak'tan beri ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de genç kızın bulunması için çalışma başlatmıştı.

20 Ocak Cumartesi Serik ilçesinde, sahilde kadın cesedi bulunması üzerine cesedin kentte 4 Ocak'ta kaybolan Elmas'a ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi.

21 Ocak Pazar İstanbul'dan Antalya'ya gelen baba Elmas, yetkililerden bilgi aldıktan sonra kızı için DNA örneği verdi.

DNA sonucuna göre, Serik'te sahile vuran kadın cesedinin Merve Şevval Elmas'a ait olduğu kesinleşti.

Elmas'ın cenazesinin, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.