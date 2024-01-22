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        34. Hotel Equipment Fuarı, 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

        Antalya'da, 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'nı (Hotel Equipment) 10 binden fazla kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 17:24 Güncelleme: 22.01.2024 - 17:31
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        34. Hotel Equipment Fuarı, 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı
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        Antalya'da, 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'nı (Hotel Equipment) 10 binden fazla kişi ziyaret etti.

        ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve dışından 150'den fazla firmanın katıldığı fuar, 4 gün açık kaldı. Değişen ve gelişen teknoloji dünyasının yeniliklerini sektör temsilcileriyle buluşturan fuar, 10 binden fazla ziyaretçi ağırladı.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin başta olmak üzere kent protokolünün de katıldığı fuarda, Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği, turizm sektöründe değişen ve gelişen yenilikleri düzenlediği panel ve konferanslarla duyurdu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TT Global Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Arslan, Hotel Equipment'in beklenenin üzerinde ilgi gördüğünü ifade etti.

        Yeni iş bağlantıları kurmak isteyenlere fırsat sunduklarını aktaran Arslan, "Sektör profesyonelleri sezon öncesi hazırlıklarını bu fuarda tamamladı. Önümüzdeki yılın hazırlıklarına ise şimdiden başladık." açıklamasında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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