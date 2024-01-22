Sokak sokak gezip 11 kişiyi bıçakladı!

Bıçaklı saldırgan kâbusu! Sokak sokak gezip 11 kişiyi yaraladı İstanbul Esenyurt'ta tam bir kabus yaşandı. Olayda sokak sokak gezen bir saldırgan 11 kişiyi bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi

Esenyurt'ta sokak sokak gezen bir kişi biri kadın 11 kişiyi bıçakladı.

DHA'nın haberine göre bıçaklananlar hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta bir kişi sokak sokak gezerek biri kadın 11 kişiyi bıçakladı.

Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. REKLAM

Saldırganın bir kişiyi bıçakla yaraladığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.