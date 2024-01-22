Kemer'de Masa Tenisi Festivali düzenlenecek

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Masa Tenisi Festivali, 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) tarafından kış turizmi etkinlikleri kapsamında bu yıl dördüncü kez organize edilen festival, Kemer Spor Salonu'nda yapılacak.

Kaymakamlık, belediye ve ilçedeki birçok işletmenin destekleriyle 27-28 Ocak'ta gerçekleştirilecek festivale farklı şehirlerden yüzü aşkın sporcu katılacak.

Turnuvadan ziyade festival havasında geçecek ve katılımın ücretsiz olduğu festivalde sponsorların destekleriyle hediye çekilişi de yapılacak.

KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez, sporcuların yanı sıra seyirciye de çeşitli hediyelerin verileceği festivale tüm Kemer ve Antalya halkını davet etti.