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        Kemer'de Masa Tenisi Festivali düzenlenecek

        Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Masa Tenisi Festivali, 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 20:16 Güncelleme: 22.01.2024 - 20:16
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        Kemer'de Masa Tenisi Festivali düzenlenecek
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Masa Tenisi Festivali, 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) tarafından kış turizmi etkinlikleri kapsamında bu yıl dördüncü kez organize edilen festival, Kemer Spor Salonu'nda yapılacak.

        Kaymakamlık, belediye ve ilçedeki birçok işletmenin destekleriyle 27-28 Ocak'ta gerçekleştirilecek festivale farklı şehirlerden yüzü aşkın sporcu katılacak.

        Turnuvadan ziyade festival havasında geçecek ve katılımın ücretsiz olduğu festivalde sponsorların destekleriyle hediye çekilişi de yapılacak.

        KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez, sporcuların yanı sıra seyirciye de çeşitli hediyelerin verileceği festivale tüm Kemer ve Antalya halkını davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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