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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Batı ve iç bölgelerde sis, doğuda kar, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu'da yağmur var

        Meteoroloji açıkladı! Batı ve iç bölgelerde sis, doğuda kar, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu'da yağmur var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; batı ve iç bölgelerde sis ve pus beklenirken, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağmurlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ise kar yağışlı olacak. Kar yağışının; Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 07:36 Güncelleme: 23.01.2024 - 07:36
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        Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve batısı, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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        İstanbul

        Güneşli 10°

        Ankara

        Güneşli

        İzmir

        Güneşli 11°

        Antalya

        Güneşli 17°

        Trabzon

        Yağmurlu

        Bursa

        Güneşli

        Adana

        Parçalı bulutlu 14°

        Diyarbakır

        Bulutlu

        Gaziantep

        Yağmurlu

        Ağrı

        Yağmurlu

        Hava sıcaklıklarının iç, batı ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif yer yer orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

        Kar yağışlarının; Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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