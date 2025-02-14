Spor yazarları Galatasaray'ın AZ Alkmaar mağlubiyetini değerlendirdi!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenildi. Spor yazarlar Galatasaray'ın performansını değerlendirdi
"GALATASARAY AĞIR YARALI"
OSMAN ŞENHER: Böyle bir mağlubiyeti hiç kimse beklemiyordu, hesapta da yoktu. Sanchez, Torreira ve Osimhen’in yoklukları takımın bütün düzenini bozmuş. Sanchez defansın, Torreira orta sahanın, Osimhen de forvetin kralıydı. AZ Alkmaar atletik, disiplinli, iyi mücadele eden bir takım. Zaten fizik gücüyle Galatasaray’ı yendi. Hem de öyle çok da zorlanmadı. Tabii ki skora üzülüyoruz ama fark iki misli de olabilirdi. Böyle tempolu bir takıma karşı üçlü defans oynamak ne kadar doğru bilemiyorum. Sanchez-Abdülkerim-Cuesta oynasa yine itiraz etmem ama sol stoperde Berkan oynuyor. Çocuğun kapasitesi, yeteneği defans oynamaya müsait değil. Okan hocanın mecburiyetten oynattığını da biliyoruz ama ne olursa olsun büyük riskti. Bir kez daha gördük ki Osimhen bu takımın en büyük silahı. Osimhensiz Cim Bom’un gol atması çok zor. Rakip defansını dağıtan başka futbolcusu yok. Sonuçta evet yara büyük. Rövanş tehlikeye girdi. Çünkü AZ Alkmaar kolay kolay pes edecek, İstanbul’da gol atmadan dört gol yiyecek bir takım değil. Yine de inşallah Galatasaray bir sürpriz yapar da turu geçer. (MİLLİYET)
"MOURINHO KAZANDI, OKAN BURUK KAYBETTİ"
UĞUR MELEKE: Mourinho gibi Okan Buruk da 3-4-1-2 formasyonunu tercih etti dün. Ancak sarı-kırmızılılarda diziliş de personel de çok sık değiştiğinden bir oyun ezberi oturduğunu söylemek güç. Şaşkın sol stoper Berkan daha birinci dakikadan itibaren SOS vermeye başladı. Genç Poku onu her pozisyonda geçti, Parrott da Cuesta’ya üstünlük kurup maçı 2-1’e getirince 40’ta formasyon değiştirdi Okan Hoca. Ve klasik 4-2-3-1’e döndü. 40’la 45 arası Cuesta sağ bekti. 46’da bu kez Cuesta stopere geçti, Kaan sağ beke. Sadece 50 dakika içinde Kaan önce ön libero, sonra stoper, sonra sağ bek görevi yaptı. En sonunda da atıldı! Berkan maça sol stoper başladı, ön libero devam etti, 70’te sol bekken oyundan çıktı. Elbette biliyorum Galatasaray’ın çok fazla eksiği olduğunu. Ve evet bir kırmızı kart da var tabloda. Ancak bir teknik adamın maç içinde ayarlarla bu kadar fazla oynaması, oyuncuların yerini birer piyonmuşçasına bu kadar sık değiştirmesi doğal değil. 2023’te bu gencecik Alkmaar takımı, UEFA Gençlik Ligi şampiyonu olmuştu. O oyuncu grubu ve o hoca şimdi A takımla yeni bir tarih yazıyorlar. Bu şahane proje için tebrikler AZ kulübüne. (HÜRRİYET)
"ÇARESİZLİĞİN GÖSTERGESİ"
LEVENT TÜZEMEN: "İstanbul'da mucize olur mu bilemem ama Galatasaray, Avrupa defterini Hollanda'da kapattı. Kaybetmek futbolun içinde var. Ancak teslimiyetçi olmak Galatasaraylı oyunculara yakışmadı. AZ Alkmaar maçı öncesi Okan Buruk'un elinde derin bir kadro yoktu. Ama Hollanda takımının oyunu hakkında elde bir röntgen vardı. Bu bilgiye rağmen rakibe geniş alan bırakmak, uzun top oynamasına izin vermek ve güvenli oyunu tercih etmemek maalesef Okan Buruk'un zaafıydı. Bir atasözü şöyle der: İlk iliği kaçıran, düğmeleri ilikleyemez. Eldeki oyuncu yapısına göre doğru pozisyonlar konusunda doğru tercihler yapamamak Galatasaray'ın kötü oyununun baş aktörü oldu. Okan Buruk'un dama taşı gibi sürekli Jelert, Kaan Ayhan, Barış, Sallai ve Berkan'ın yerlerini değiştirmesi çaresizliğinin göstergesiydi. Eksik kadronun daha dengeli oynaması ve rakibe fazla pozisyon vermemesi için "Kompakt futbol" anlayışını Okan Buruk'un düşünmemesi tamamen akıl tutulmasıydı." [Fotomaç]
"SÖZÜN BİTTİĞİ YER"
MUSTAFA ÇULCU: "Galatasaray, eksiklikleri iliklerine kadar hissediyor. Beraberlik çok güzel dakikada gelse de kulübesiz Avrupa kupalarında mücadele edemezsin. Berkan, Barış, Mertens sahada yoklar. Hücum organizasyonu yok. Vur dibine düş peşine oynuyorlar. Savunma arkasına atılan her top tehlike oldu. Sahanın en iyisi rakibin sol beki Maikuma'nın bonservisi 800 bin Euro ama Jelert'in 9 milyon Euro. Sözün bittiği yer..." [Sabah]
"SORUN ONDAN KAYNAKLANIYOR"
ZEKİ UZUNDURUKAN: "Muslera bu kadar kötü performans sergileyecekse, kaleye acilen Günay Güvenç geçmeli. Dünkü kötü performans Muslera'ya hiç yakışmadı. Galatasaray çok gol yiyor. Bu kadar kaliteli stoperlere rağmen kalende tonla gol görüyorsan, sorun Muslera'dan kaynaklanıyor demektir. Galatasaray, Hollanda'dan kabus gibi bir skorla dönüyor. Rövanşta tam kadro sahaya çıkacak bir Galatasaray; 4-1'lik yenilginin üstesinden gelir! Galatasaray'ın kağıt üzerinde bakıldığında rövanşta işi hiç kolay değil! Ama Aslan zoru sever! Ne de olsa; 'Adı Aslan, işi destan!'" [Fotomaç]