Spor yazarları Fenerbahçe'nin Anderlecht galibiyetini değerlendirdi: En güzel cevabı Mourinho verdi!

"YOKLUKTAN ORTAYA ÇIKMIŞ BİR KAHRAMAN GİBİ"

Engin Verel: "Yusuf Akçiçek'in performansına özel bir övgüde bulunmak istiyorum. Yokluktan ortaya çıkmış bir kahraman gibi. Her geçen gün daha iyi oluyor. Hem savunmada kusursuz, hem hücuma çok fazla katkı sunuyor. Allah kem gözlerden korusun. Livakovic'in yokluğunda İrfan Can Eğribayat'ın performansını da alkışlamak gerekiyor. Çok önemli kurtarışlarla geceye damga vuranlardan biriydi. Elbette En Nesyri'nin kafa vuruşunu da özel bir yere not etmek lazım. Penaltı noktasının dışından köşeye öyle bir kafa vuruşu yaptı ki, bizim pek çok futbolcu ayağıyla o kadar düzgün ve sert vuramaz." (Akşam)