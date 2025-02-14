Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı! | Son dakika haberleri

        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!

        Antalya'da polis memuru Cuma Şimşek'in yaşamını yitirdiği motosiklet kazasına ilişkin kahreden görüntüler ortaya çıktı. Şimşek'in arkadaşının kask kamerasına yansıyan görüntülerde kazada motosikletin alev alması dikkat çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 10:35 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'nın Kumluca ilçesi yakınlarında polis memuru Cuma Şimşek'in (39) hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre Şimşek'in motosikletinin virajda devrildikten sonra bariyere çarparak alev aldığı anlar arkadaşının kask kamerasına yansıdı.

        SÜRTÜNME NEDENİYLE MOTOSİKLET ALEV ALDI

        Kumluca- Antalya yolu Beşikçi Mahallesi yakınlarında 9 Şubat'ta meydana gelen kazada, Antalya Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerinde görevli Cuma Şimşek'in virajda kontrolünü kaybettiği motosikleti devrildi. Sürüklenerek bariyere çarpan polis memuru Cuma Şimşek, hayatını kaybetti. Kaza anında kaskı takılı olan Şimşek'in parçalanan motosikleti sürtünme nedeniyle alev aldı. Ekiplerin müdahalesi sonrası alevlere söndürülürken, Cuma Şimşek'in cenazesi morga kaldırıldı.

        REKLAM

        SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞ

        Kazadan önceki akşam araç kullanırken çekilen bir görüntüsünü sosyal medyada paylaşan Cuma Şimşek'in, "Havalar soğuk malum, kaç gündür Kumluca yapmadık. Kumluca sevdamız sorgulanmaz. Yarın gaz açarım diyenleri bekliyorum" notu yazdığı görüldü. Cuma Şimşek görev yaptığı Antalya Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nda düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Gaziantep'e gönderildi. Cuma Şimşek'in cenazesi Gaziantep'te defnedildi.

        "CUMA GİTTİ, CUMA GİTTİ"

        Diğer yandan Cuma Şimşek'in hayatını kaybettiği kaza, motosikletli arkadaşının kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir grup motosikletlinin yolda seyir halinde olduğu sırada viraja giren Cuma Şimşek'in motosikletinin devrilerek bariyere çarptığı ve saniyeler içinde alev aldığı anlar yer aldı. Arkadan gelen motosikletlinin kazanın hemen ardından "Cuma gitti, Cuma gitti" diyerek durmaya çalıştığı duyuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        "KDV bir tarife olarak değerlendirilecek"
        "KDV bir tarife olarak değerlendirilecek"
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Dikkat! Bu hatayı yapmayın! Soba kovasıyla gelen ölüm!
        Dikkat! Bu hatayı yapmayın! Soba kovasıyla gelen ölüm!
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        Aşk zaferi
        Aşk zaferi
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        "Esinlenme var, dava yok"
        "Esinlenme var, dava yok"
        Belirli süreli sözleşme kriteri
        Belirli süreli sözleşme kriteri
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var