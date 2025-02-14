Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.914,68 %1,38
        DOLAR 36,2008 %0,17
        EURO 37,8318 %-0,13
        GRAM ALTIN 3.407,11 %0,24
        FAİZ 39,42 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 37,89 %0,78
        BITCOIN 96.606,00 %0,12
        GBP/TRY 45,4339 %-0,18
        EUR/USD 1,0451 %-0,13
        BRENT 75,20 %0,24
        ÇEYREK ALTIN 5.570,63 %0,24
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı: Çin'e iade edildi - Alışveriş Haberleri

        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı: Çin'e iade edildi

        Antalya Havalimanı'nda ele geçirilen 11 kilo 500 gram benekli mozaik virüslü domates tohumu Çin'e iade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 08:34 Güncelleme: 14.02.2025 - 08:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Antalya Havalimanı'nda ülkeye girişi yapılmak istenen 11 kilo 500 gram Çin menşeili domates tohumunun ele geçirildiği belirtildi.

        Havalimanında görevli inspektörler (bakanlık tarafından eğitilmiş ve resmi kontrol yetkisi verilmiş kontrol görevlisi) tarafından tohumun kontrol edildiği kaydedilen açıklamada, "Kontrol ve alınan numunelerde Tomato Mottle Mosaic Virus (ToMMV) (domates benekli mozaik virüsü) tespiti nedeniyle mahrecine iade edilmiştir" ifadesine yer verildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        *Görsel temsili

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        "KDV bir tarife olarak değerlendirilecek"
        "KDV bir tarife olarak değerlendirilecek"
        Dikkat! Bu hatayı yapmayın! Soba kovasıyla gelen ölüm!
        Dikkat! Bu hatayı yapmayın! Soba kovasıyla gelen ölüm!
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        Fenerbahçe tur kapısını araladı!
        Fenerbahçe tur kapısını araladı!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        Belirli süreli sözleşme kriteri
        Belirli süreli sözleşme kriteri
        Belediyelere terör soruşturması: 10 tutuklama
        Belediyelere terör soruşturması: 10 tutuklama
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        Taciz davası düştü
        Taciz davası düştü
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        OpenAI kurucusu: Elon Musk mutlu biri değil
        OpenAI kurucusu: Elon Musk mutlu biri değil