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        Alanya'da bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerden biri tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptıkları park halindeki otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan araçtaki 5 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 10:38 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:38
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        Alanya'da bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerden biri tutuklandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptıkları park halindeki otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan araçtaki 5 şüpheliden biri tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, Payallar Mahallesi'nde park halinde olan ve içinde 5 kişinin bulunduğu otomobilde şüphe üzerine arama yaptı.

        Aramada 63,11 gram sentetik uyuşturucu, 2,77 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu öğütme makinası ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler M.Ş, C.K, M.N, Y.K ve E.G. gözaltına alındı.

        Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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