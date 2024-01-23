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        Haberler Dünya Almanya'nın aşırı sağcı partisinden referandum ve AB'den çıkış vaadi

        Almanya'nın aşırı sağcı partisinden referandum ve AB'den çıkış vaadi

        Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Genel Başkanı Alice Weidel, iktidara gelmeleri halinde AB'de bir reform yapmaya çalışacaklarını, olmazsa AB'den çıkış için referandum yapacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 11:19 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:19
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        Almanya'nın aşırı sağcı partisinden AB'den çıkış vaadi
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        Weidel, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, AfD'li bir hükümetin AB'nin "demokratik noksanlıklarını" gidermek için reform yapmaya çalışacağını belirtti.

        Reform girişiminin mümkün olmaması halinde ise Weidel, "Eğer böyle bir reform mümkün değilse AB üye ülkelerinin egemenliğini yeniden tesis edemiyorsak, o zaman tıpkı Birleşik Krallık'ta olduğu gibi vatandaşlar karar vermelidir. O zaman bir 'Dexit' referandumu yaparız." ifadesini kullandı.

        AfD'li siyasetçi, Birleşik Krallık'ın AB'den çıkmasını egemen bir karar olarak kesinlikle doğru bulduğunu ifade ederek, 2016'daki referandumun Almanya için bir rol model olduğunu belirtti.

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        Weidel, AfD'nin Almanya'da uzun vadede hükümette yer almasını ise "kaçınılmaz" olarak nitelendirdi.

        Kendileriyle hükümet kurma konusunda Hristiyan Demokrat Birlik Partisini (CDU) işaret eden Weidel , "CDU direnişinden ilk vazgeçen parti olacaktır. CDU bunu uzun vadede, özellikle de doğudaki eyaletlerde reddedemez." şeklinde konuştu.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #afd
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        #AB
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