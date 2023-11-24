Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapmayla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Alanyaspor, yarın Galatasaray ile yapacağı maç için bugün İstanbul'a hareket edecek.