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        Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:53 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:59
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        Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.

        Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapmayla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

        Alanyaspor, yarın Galatasaray ile yapacağı maç için bugün İstanbul'a hareket edecek.

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