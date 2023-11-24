Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapmayla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Alanyaspor, yarın Galatasaray ile yapacağı maç için bugün İstanbul'a hareket edecek.
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