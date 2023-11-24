Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Antalya'da konuştu: Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Türkiye'de bilişim sektörünün büyük bir dinamizm yakaladığını belirterek, "Yenilik kapasitesiyle, çevikliğiyle, yeni ürün ve hizmetleriyle, ihracat performansıyla sektörün kabuğunu kırdığı kanaatindeyim. Biz de kamu olarak sektörün önünü açacak, daha da hızlandıracak adımları atmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Türkiye'de bilişim sektörünün büyük bir dinamizm yakaladığını belirterek, "Yenilik kapasitesiyle, çevikliğiyle, yeni ürün ve hizmetleriyle, ihracat performansıyla sektörün kabuğunu kırdığı kanaatindeyim. Biz de kamu olarak sektörün önünü açacak, daha da hızlandıracak adımları atmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Çoştu, Türkiye Bilişim Derneğince (TBD) Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen "Kamu-BİB'26 ve BİMY'30 Bütünleşik Etkinliği"nin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. yılını kutladı.

Yeni yüzyılın Türkiye'nin gücüne güç kattığı ve refahını artırdığı bir Türkiye Yüzyılı olmasını temenni eden Çoştu, "Hiç şüphesiz bunun yolu teknolojide atılımdan ve yüksek teknolojili üretimden geçiyor. Çünkü artık ekonomik ve toplumsal değer üretmenin ana unsuru teknoloji halini aldı. Teknolojiye yatırım yapan, işini teknolojiyle yapan, odağa teknolojiyi koyan fark yaratıyor, kazanıyor. Ekonomik ve toplumsal değer üretimine öncülük ediyor." diye konuştu.

- "Bu kapasitenin rakamlara, verilere yansıdığını görüyoruz"

Küresel rekabetin artık teknoloji odağında şekillendiğini ve hızlandığını söyleyen Çoştu, yüz yıllık firmalarla kemikleşmiş bir yapıya sahip otomotiv sektöründe, teknolojik dönüşümü yakalayan Tesla'nın tüm paradigmaları değiştirmeyi başardığına dikkati çekti.

Çoştu, Türkiye'nin de bu rekabetin içerisinde yer alması gerektiğine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yarışta biz de varız diyebilmemiz lazım. Türkiye son 20 yılda önemli bir teknoloji kapasitesine, AR-GE yetkinliğine, ekosistemine ve aslında öz güvenine kavuşmuş durumdadır. Artık bu kapasitenin rakamlara, verilere yansıdığını görüyoruz. Yüksek teknoloji üretimimiz her geçen gün artıyor. Eylül ayı Sanayi Üretim Endeksi'ne göre, yüksek teknolojili üretim endeksimiz geçen yıla göre yüzde 50 artmış durumda. Savunma Sanayi ihracatı bunun önemli bir göstergesi. Sadece son 3 yılda 3 kat artıştan bahsediyoruz. Bu seneyi 6 milyar dolarlık bir ihracatla kapatmayı hedefliyoruz. Startup dünyasında da hızla yükselen bir grafiğe sahibiz. Önümüzdeki dönemde, özellikle dijital teknolojilerde bu performansımızı daha da geliştiriyor olacağız."

- "Kümelenme destek programını yeniden devreye aldık"

Milli Teknoloji Hamlesi atılımının itici gücünü bilişim sektörünün oluşturduğuna değinen Çoştu, "Bilişim sektörümüz büyük bir dinamizm yakalamış durumda. Yenilik kapasitesiyle, çevikliğiyle, yeni ürün ve hizmetleriyle, ihracat performansıyla sektörün kabuğunu kırdığı kanaatindeyim. Biz de kamu olarak sektörün önünü açacak, daha da hızlandıracak adımları atmaya gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Çoştu, kamu alımlarında yetkilendirme, kamuda bulut bilişim uygulamaları, veri merkezi kapasitesinin artırılması ve sınır örtesi veri paylaşımı yönünde çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.

Bilişim sektörü için yeni destek programları geliştirdiklerini anlatan Çoştu, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem çağrıları ile yapay zeka alanına hem kamu hem özel sektör tarafında bir ivme kazandırmayı umuyoruz. Kümelenme destek programını yeniden devreye aldık. Bilişim sektöründeki işbirliği platformlarını da bu destekten yararlanmaya davet etmek istiyorum. Yapacak çok iş var, büyük bir potansiyelimiz ve büyük bir vizyonumuz var. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirecek Türkiye Yüzyılı vizyonunu, Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştireceğimize inanıyorum."