Antalya'da yağış ve fırtınanın etkilediği alanlarda temizlik çalışması yürütüldü Antalya Büyükşehir Belediyesince, kentte hafta sonu etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle kıyı şeridinde oluşan kirlilik ile tekne batıklarının temizlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, kentte hafta sonu etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle kıyı şeridinde oluşan kirlilik ile tekne batıklarının temizlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Sahili'nde ve Kaleiçi Yat Limanı'nda temizlik çalışması başlatıldı.

Ekiplerce, Kaleiçi Yat Limanı'nda dalgalar nedeniyle batan 3 teknenin ve fırtınanın yürüyüş bandında oluşturduğu kirlilik temizlendi.

Teknelerin enkazları vinç ve iş makineleri yardımıyla denizden çıkarıldı, kamyonlara yüklenerek götürüldü.

Konyaaltı Sahili'nde ise bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı.

Dalgaların etkisiyle çimlerin üzerine yığılan kum ve çakıl taşları arazözler yardımıyla temizlendi.

Dalgaların tahrip ettiği demir korkuluklar tamir edildi ve peyzaj alanları bakıma alındı.